В Минске «человек-паук» залез в магазин через дыру в потолке

В Минске «человек-паук» залез в магазин через дыру в потолке1
- 14.02.2024, 15:15
- 2,410
И разжился 16 мобильниками.
Минчанина задержали за ночную кражу 16 мобильных телефонов в торговом центре. Он сумел в пьяном состоянии забраться в магазин через дыру в потолке нижнего этажа, забрать гаджеты и тем же путем выбраться наружу, рассказали в милиции.
34-летний безработный, будучи навеселе, пришел в ночной магазин на первом этаже столичного торгового центра. Поначалу он пытался попасть внутрь через дверь, но та не поддавалась. Наконец мужчина заметил отверстие между потолочным перекрытием и стеной и забрался через него в торговую точку на втором этаже, которая принадлежит интернет-провайдеру. Там он похитил 16 гаджетов.
Наутро владелец магазина обнаружил пропажу и обратился в милицию. Сумма ущерба составила свыше 16 000 рублей.
Сыщики задержали подозреваемого в краже. Часть украденных телефонов он успел сдать в ломбард, остальное нашли и изъяли у него дома.
Возбуждено уголовное дело за кражу в крупном размере.