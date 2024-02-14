Стало известно, почему самолеты «Белавиа» два дня не летали из Гомеля в Москву

Стало известно, почему самолеты «Белавиа» два дня не летали из Гомеля в Москву1
- 14.02.2024, 15:26
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И что предложили пассажирам взамен.
Из-за непогоды «Белавиа» отменила рейсы Гомель — Москва — Гомель 12 и 13 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.
Пассажирам предложили вылететь из Минска, перенести рейс на другую дату или произвести полный возврат неиспользованных сегментов билета.
Также из-за тумана рейс Шарм-эль-Шейх — Гомель был перенаправлен 13 февраля в Минск.
На данный момент прогноз погоды в гомельском регионе благоприятный и в ближайшие дни выполнение рейсов запланировано в штатном режиме.