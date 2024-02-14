На Запорожье ликвидировали одного из ведущих российских операторов FPV-дронов 2 14.02.2024, 15:32

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Ранее он хвастался в соцсетях своей «охотой».

На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали вражеского оператора FPV-дронов с позывным «Астап». Оккупант не только активно участвовал в боевых действиях в Украине, но и хвастался в сети «охотой на нацистов».

О гибели захватчика сообщили в российских Telegram-каналах. Оккупант служил в воздушно-десантных войсках России.

Журналист Юрий Бутусов назвал «Астапа» (Ивана Ванюшенко) одним из ведущих российских операторов дронов.

«На Запорожском направлении погиб очень результативный российский оператор FPV-дронов Иван с позывным «Астап». Он служил в ВДВ», – пишут об оккупанте россияне.

Российский оператор FPV-Дрон активно вел свой Telegram-канал, где не только выкладывал видео своих «охот», но и подробно сообщал о своей боевой работе. Так в одном из своих сообщений оккупант рассказывал об успехах российской армии и обещал, раскрыть и уничтожить позиции украинских воинов на Запорожском направлении, однако ВСУ ликвидировали его.

«Хочется еще раз показать противнику, что мы не стоим на месте, наши возможности расширяются. Еще месяц назад мы только мечтали, что сможем долететь до этого населенного пункта, а сегодня я могу очень долго наблюдать, заглядывая в прямом смысле, в каждое окно. Находить. И больно бить. И плевать я хотел на ваш бесполезный РЭБ. Мы ведем работу планомерно, дом за домом, не спеша. Все ваши позиции будут раскрыты и уничтожены», – грозился оккупант.