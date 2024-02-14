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В НАТО отреагировали на уничтожение БДК «Цезарь Куников»

  • 14.02.2024, 15:54
  • 4,322
В НАТО отреагировали на уничтожение БДК «Цезарь Куников»

Столтенберг раскрыл значение операции в Черном море.

Украинские бойцы, потопив большой десантный корабль «Цезарь Куников», нанесли серьезный ущерб Черноморскому флоту РФ и это большое достижение, свидетельствующее о силе Вооруженных сил Украины.

Об этом 14 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает «Армія Inform».

Выступая на брифинге в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран НАТО генсек отметил, что украинским силам удалось вытеснить российский флот из западной части акватории Черного моря.

«Украинцы способны наносить большие потери российскому флоту в Черном море. Они смогли вытеснить Черноморский флот России из западной части Черного моря. Это большое достижение, большая победа для украинцев», — сказал он.

Столтенберг добавил, что благодаря действиям украинских вооруженных сил был открыт коридор для экспортных перевозок, и теперь Украина сможет поставлять продовольствие на мировые рынки.

Кроме того, несмотря на то, что на суше украинские войска не достигли большого прогресса в прошлом году, они способны наносить ущерб в глубоком тылу противника благодаря применению дальнобойного вооружения.

«Украинцы способны атаковать РФ, уничтожая их командные пункты, склады с боеприпасами, а также самолеты. Также они продолжают уничтожать портовую инфраструктуру и корабли, что демонстрирует возможности украинских сил», — подчеркнул генсек НАТО.

Напомним, ночью корабль «Цезарь Куников» Черноморского флота РФ был атакован украинскими морскими беспилотниками. В результате удара корабль противника получил критические повреждения и затонул.

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