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Белорусы стали жаловаться на необычные звуки из телефонов

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  • 14.02.2024, 15:56
  • 4,474
Белорусы стали жаловаться на необычные звуки из телефонов

Странности замечены в последнюю неделю.

Пользователи айфонов, заходящие в соцсети, пожаловались на странные звуки во время прокрутки ленты Facebook. Многие перепугались, что случайно изменили какие-то настройки или вовсе делают что-то неправильно. В компании попытались успокоить пользователей. Получилось как-то не очень, пишет telegraf.news.

Судя по сообщениям, странный звук появился в приложении в прошлое воскресенье. Люди описали его как «чирикающий». И рассказали, что смартфон «стрекочет», даже если не прикасаться к открытому приложению Facebook.

«Слышите чирикание во время прокрутки ленты Facebook на iPhone? Это не вы, это мы! И это досадная техническая ошибка, которую мы сейчас исправляем», – сообщили в соцсети.

Откуда взялся звук и что за техническая ошибка, в компании не уточнили. А пока обладателям айфонов посоветовали отключить звук.

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