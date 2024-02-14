Как белоруска бросила университет, уехала в Польшу и устроилась работать на склад 14.02.2024, 16:28

Ей удается снимать об этом видео на миллионы просмотров.

Ксении 19 лет, она родом из Бобруйска. После учёбы в школе девушка поступила на бюджет в БГУ, но уже на первом курсе решила забрать документы и в марте 2023 года переехала с парнем в Польшу. Устроилась на склад и стала рассказывать о своей работе в TikTok. Видео белoруски набирают сотни тысяч просмотров. А некоторые ролики — более миллиона, отмечает MOST.

До переезда в Польшу Ксения жила с родителями и никогда не работала.

— В Беларуси я была подростком и меня обеспечивали родители. После переезда в Польшу моя жизнь кардинально изменилась. Я начала работать, снимать жильё и сама себя обеспечивать. Мы съехались с парнем. Жизнь в Беларуси и Польше не стоит сравнивать, но я ни разу ещё за всё время не пожалела, что переехала, — рассказывает на своей странице белoруска.

Не получалось делать норму

Первое видео про работу девушка сняла ещё в мае 2023 года. Тогда Ксения рассказала, как упаковывает подарочные наборы. Есть норма — за день 288 подарков на шесть паллет. Первое время у белoруски не получалось выполнять норму и она не понимала, как можно делать больше. Но спустя какое-то время девушка втянулась в работу и стала не только выполнять, но даже перевыполнять норму. Тем не менее белoруска говорит, что искренне не хотела никому советовать такую тяжёлую работу, мол, такая нагрузка подходит не всем.

Первый ролик набрал 2,5 млн просмотров, Ксения получила сотни комментариев.

На склад берут всех

В январе 2024 года белoруска сняла очередное видео про работу на складе. Ролик снова завирусился в TikTok и набрал 1,3 млн просмотров. В видео Ксения рассказала про плюсы и минусы своей работы.

— Первый очевидный плюс — это легко устроиться. Тут не надо иметь высшего образования и не надо проходить никаких собеседований. Второй плюс — берут всех: от 18 лет и до самого момента, пока ты можешь работать. Третий плюс — не надо знать язык страны, в которой работаешь. Только базовые слова, которые касаются работы.

Ксения отмечает, что на большинстве складов в Польше иностранцы работают по Umowa zlecenie (договору поручения), поэтому можно уволиться в любой день.

— Из минусов могу отметить, что смена по 12 часов. Ты просыпаешься в пять утра, а заканчиваешь работать в 18. Приходишь домой — ужин, душ и спать, чтобы снова встать в 5 утра. Времени на себя совсем не остаётся. Именно это для меня стало самым большим минусом. Ещё из минусов — сильная физическая нагрузка. Под конец смены ноги уже ломятся от усталости.

Ещё один минус в том, что большие склады находятся за пределами города. Первое время белoруска ходила на работу пешком. Особенно страшно было зимой.

— А если у вас нет своего жилья и вы устраиваетесь от какого-нибудь агентства, то с большой вероятностью вас поселят в хостел. Возможно, в одну комнату с другими, чужими вам людьми. И вам придётся как-то с ними уживаться.

Вместе с Ксенией на складе работают украинцы и беларусы. Зарплата в 2023 году у упаковщиков составляла 18 злотых в час за первые 154 рабочих часа, в остальные часы — 20 злотых. За месяц у белoруски выходило примерно 240 рабочих часов, плюс всё, что сделала выше нормы, оплачивается дополнительно. Из зарплаты вычетается плата за жильё, которое стоит 400 злотых. В своих видео и комментариях девушка не раз отмечала, что получает больше 1000 долларов.