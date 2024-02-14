Путинские детсадовцы Телеграм-канал «Русский декаданс»

14.02.2024, 16:49

Спекуляция на малышах уже входит в норму.

В Карелии своя атмосфера: в детском садике «Елочка» в Кеми решили отреагировать на «несправедливость к российским спортсменам на международных соревнованиях» через флешмоб. Причем участие в нем принимала не взрослая администрация учреждения, а дошколята.

Детей выстроили в шеренгу, повязали на шеи пионерские галстуки и вручили в руки панду. Детсадовцы должны были хором повторить фразу: «Одна страна — одна команда». Спасибо, что не «Один народ, один рейх, один фюрер».

Едва ли детям объяснили, что они делают и для чего, — детсадовцы просто повторили то, что им сказали взрослые. А вот спекуляция на малышах уже входит в норму, Путин вот постоянно с зумерами тусит и фотографируется.

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