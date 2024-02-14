Путинские детсадовцы
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 14.02.2024, 16:49
Спекуляция на малышах уже входит в норму.
В Карелии своя атмосфера: в детском садике «Елочка» в Кеми решили отреагировать на «несправедливость к российским спортсменам на международных соревнованиях» через флешмоб. Причем участие в нем принимала не взрослая администрация учреждения, а дошколята.
Детей выстроили в шеренгу, повязали на шеи пионерские галстуки и вручили в руки панду. Детсадовцы должны были хором повторить фразу: «Одна страна — одна команда». Спасибо, что не «Один народ, один рейх, один фюрер».
Едва ли детям объяснили, что они делают и для чего, — детсадовцы просто повторили то, что им сказали взрослые. А вот спекуляция на малышах уже входит в норму, Путин вот постоянно с зумерами тусит и фотографируется.
Телеграм-канал «Русский декаданс»