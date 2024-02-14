Топовый кремлевский пропагандист в прямом эфире выдал неудобную правду о войне 3 14.02.2024, 17:04

8,062

У российской армии серьезные проблемы на фронте.

В студии «Первого канала» признали, что армия РФ сталкивается на фронте с большими проблемами. В частности, депутат Госдумы РФ, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай и топовый путинский пропагандист заявили, что украинцы на фронте действуют гораздо эффективнее, чем российские военные. По словам политика, армия РФ продвигается слишком медленно, но при этом несет неоправданно высокие потери.

Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский на своем YouTube-канале.

По словам Бородая, продвижения и прорыв – это разные вещи, и пока ни одной дырки в обороне ВСУ, в которую могли бы устремиться российские части на бронетехнике, нет.

«Люди, которые обещали захватить Украину за три дня, к концу второго года войны (полномасштабной – ред.) признают, что у них нет прорыва даже под Авдеевкой. К сожалению, они не уточняют, идет это по плану или нет», – иронично прокомментировал Казанский.

Пропагандист Шейнин сообщил, как часто спрашивает у некоторых российских бойцов, которые воюют на передовой, не начал ли противник загибаться, но ему бессменно отвечают, что украинские FPV-дроны летают стаями, а с БК пока тоже особых проблем не замечается.

Депутат Бородай дополнил эту мысль, отметив, что у ВСУ действительно уменьшилось количество снарядов, но о каком-либо снарядом голоде говорить еще рано, так как украинцы пытаются компенсировать дефицит снарядов за счет огромного массированного применения различного рода БПЛА.

«Это действительно стало проблемой, – сказал российский политик. – Если раньше можно было рассчитывать, что за одним-двумя пешими бойцами FPV охотиться не будет, то сейчас картина изменилась. Будет и охотится!» – признал неприглядную правду Бородай.

«Заметьте, над украинской армией уже никто не насмехается, а, наоборот, россияне признают, что украинцы наносят российской армии существенные потери и доставляют серьезные проблемы», – подытожил Денис Казанский.