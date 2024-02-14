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В Лунинецком районе появилась своя «Венеция»

  • 14.02.2024, 17:13
  • 1,938
В Лунинецком районе появилась своя «Венеция»

Одну из деревень затопило.

Весеннее половодье, вероятно, уже началось на Полесье в феврале. Одну из деревень в Лунинецком районе затопило в результате разлива реки. Видео из затопленного региона поделился в TikTok местный житель Роман Нефидович

Он поплавал по затопленной деревне и снял виды, которые впечатлили его подписчиков.

«Людзі на балоце», «Беларуская Венецыя», «Лунинеция», «Как красиво!», «Атмосферно», «Палескі гандальер», — высказали мнение пользователи.

Тем временем некоторые отметили, что местным жителям такая красота вряд ли по душе, поскольку паводок обычно создает много проблем.

«Красота красотой, а горя людям на годы. Знаю по себе», «Как там вообще люди живут», «Это не очень для городов, но как красиво», — написали комментаторы.

По словам автора ролика, паводок накрыл деревню Лахва, причем, по его наблюдениям, в этом году воды немного больше, чем в прошлом.

Отметим, что деревня находится на левом притоке Припяти — реке Смердь, которая протекает по территории Лунинецкого района Брестской области. Ее длина 37 километров, берега реки покрыты лесами, что привлекает любителей водных походов.

@palessie_travel

Разлив реки Лунинецкий район

♬ оригинальный звук - Роман Нефидович

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