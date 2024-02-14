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Силовики задержали двух сотрудниц «МТБанка»

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  • 14.02.2024, 17:27
  • 3,652
Силовики задержали двух сотрудниц «МТБанка»

За участие в протестах в Минске в 2020-ом году.

Силовики задержали двух сотрудниц «МТБанка» за участие в протестах в Минске в 2020 году, видео с ними опубликовал провластный телеграм-канал. В социальных сетях задержанные подписаны как Татьяна Павлова и Надежда Азарко, сообщает «Медиазона».

Татьяна Павлова говорит, что приняла участие в протестном шествии 16 августа, Надежда Азарко — что принимала участие «два раза», но не уточняет даты.

По каким именно статьям задержаны сотрудницы банка и что с ними сейчас —неизвестно. Авторы провластного канала пишут, что те участвовали «в грубом массовом нарушении общественного порядка и перекрытии дорог».

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