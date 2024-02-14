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«Взрослые мужики плакали»: Лолита придумала оригинальный способ «отмолить грехи» за «Мутабор»

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  • 14.02.2024, 17:39
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«Взрослые мужики плакали»: Лолита придумала оригинальный способ «отмолить грехи» за «Мутабор»

Попытка оправдаться выглядит весьма нелепо.

Опальная певица Лолита Милявская, родившаяся на Закарпатье и предавшая родную страну, придумала оригинальный способ «отмолить грехи» перед Кремлем за участие в «голой вечеринке» ведущей Насти Ивлеевой, пишет «Обозреватель». Коллега запроданки – Филипп Киркоров – чтобы спасти карьеру, поехал петь перед оккупантами, а его спутница решила восстановить храм в оккупированном украинском городе, который она обозвала «новой территорией России».

Артистка, смело насмехавшаяся над хейтерами еще месяц назад, сегодня вышла в эфир в халате с жалобами на отмену юбилейных выступлений и проклятия от бывших фанатов. Соответствующее видео появилось в ее соцсетях.

Она попыталась подкупить хейтеров воспоминаниями о своей поддержке оккупации Украины.

«Я одна из первых, кто пел концерты в Донецке и Луганске. Я пела, а взрослые мужики плакали. Потом они мне рассказывали о том ужасе, который пережили», – сделала нелепую попытку оправдаться предательница Украины.

Она перечислила все «хорошие» поступки для россиян: выступления в Крыму, оплаченные операции, поездки в госпитали к оккупантам и закупки телевизоров в палаты.

Кроме этого, певица похвасталась, что в Украине ее называют «с*кой и пр*ституткой», не пускают к родным и презирают. Мол, это должно заставить россиян быть более лояльными к артистке.

После еще 2-минутного бреда о том, как счастливы люди становятся после ее концертов и как они начинают усердно помогать России, она объявила о новой миссии.

«Я сейчас буду участвовать в восстановлении храма на одной из новых территорий. Давайте так: я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться», – закончила исполнительница.

Напомним, что юбилейные концерты Лолиты отменили из-за ее провокационного поведения в полуголом виде и московской вечеринке.

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