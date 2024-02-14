«Приорбанк» может отойти инвесторам из ОАЭ 3 14.02.2024, 17:46

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Как отразится смена акционера на клиентах банка?

«Raiffeisen Bank International AG (RBI) находится на продвинутой стадии переговоров о продаже 87,74% своих акций в «Приорбанк» ОАО и его дочерних компаниях инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов Soven 1 Holding Limited, что может привести к потенциальному уходу RBI с белорусского рынка», — говорится на сайте банка.

Убытки группы RBI в результате сделки составят около 225 миллионов евро. Это связано с разницей в цене покупки и балансовой стоимости капитала «Приорбанка».

«Онлайнер» обратился за комментариями в «Приорбанк» и получил следующий ответ:

«Приорбанк является юридическим лицом в соответствии с законодательством Республики Беларусь, имеет соответствующую лицензию Национального Банка на осуществление деятельности и оказывает полный спектр банковских услуг как для частных клиентов, так и для бизнеса. На деятельности «Приорбанка» и на взаимодействии с клиентами смена акционера никак не отразится.