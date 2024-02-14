Ученым удалось перевести древние египетские тексты о магических силах 14.02.2024, 17:54

Тексты написаны на коптском языке.

Тексты из Древнего Египта, написанные на коптском языке, которые часто помещались в украшения и предположительно налагали на носителей либо злую, либо полезную магию, были переведены в новой книге. Об этом пишет Greekreporter (перевод — lenta.ua).

Считалось, что древние египетские тексты, написанные на папирусе, пергаменте, бумаге и осколках глины, датированные 4-м и 12-м веками нашей эры, обладали магической силой.

В зависимости от назначения тексты могли носиться в амулете на шее или тайно прятаться в доме врага. Считалось, что банкноты вызывают любовь или ненависть, проклинают врагов, исцеляют недуги и даже дают своему владельцу возможность заглянуть в будущее.

Все найденные тексты были написаны на коптском языке, последнем этапе развития египетского языка. Коптский язык использовался в Египте примерно со 2-го века нашей эры, но постепенно уступил место арабскому после арабского завоевания Египта в 7-м веке. До этого завоевания страной на протяжении сотен лет правили греки и римляне.

В течение последних пяти лет два исследователя из Вюрцбургского университета в Германии анализировали «магические» коптские тексты Древнего Египта, чтобы понять их послания. Исследователи представили коптские «магические» тексты в книге Papyri Copticae Magicae. Он был опубликован в ноябре прошлого года и дополнен переводами и контекстной информацией.

«Эти рукописи представляют собой богатый источник информации о повседневной жизни и религии Египта в последние столетия римского правления и первые столетия после арабского завоевания, давая нам представление о надеждах и страхах людей того времени, их конфликты и проблемы, а также их видение человеческого и сверхчеловеческого миров», — говорится в описании издателей книги.

До наших дней сохранилось около шестисот таких текстов. Однако, по словам Корши Досоо, одного из ученых немецкого университета , самая большая опубликованная коллекция насчитывает всего около сотни из них.

«Остальные ранее были разбросаны по многочисленным книгам и статьям и поэтому были доступны и известны лишь немногим специалистам», — говорится в заявлении Досоо.

Какова была цель «магических» текстов?

Содержание текстов бывает разным. Некоторые из них предназначены для защиты владельца от смерти или демонов, умиротворения врагов или проявления определенных желаний. Были также тексты, посвященные вопросам любви. Некоторые из этих текстов были даже предназначены для разлучения супружеских пар.

Кроме того, существует категория коптских текстов, используемых в лечебных целях, например, для предотвращения лихорадки и головных болей или облегчения бессонницы. Среди них были магические тексты, которые, как считалось, вызывали беременность у древнеегипетской носительницы.

«Эти документы служат важным источником информации о популярной религии — реальности, а не идеале религиозных практик и верований в том виде, в котором они проживались и практиковались в повседневной жизни», — Маркета Прейнингер-Свободова, еще один автор книги из Вюрцбурга, говорится в заявлении. «Эти тексты дают нам… прямое представление о частной жизни людей того времени; они передают свои истинные эмоции».