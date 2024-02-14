Ошибка Путина добивает экономику России 14.02.2024, 18:01

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У РФ обвал экспорта во всех секторах.

Изоляция России набирает обороты и в экономической сфере. Зафиксирован обвал экспорта не только в энергетической сфере, где против РФ работают санкции, но и в других секторах.

Этот факт признал вице-премьер, министр торговли и промышленности России Денис Мантуров, передает dialog.ua.

Он опубликовал новые данные, согласно которым, несырьевой экспорт России обвалился с довоенных $190,4 млрд до $146,3 млрд в 2023 году.

Министр РФ объясняет такое проседание «объективными причинами», а также «переориентированием экспортных потоков».

При этом фиксируется рост доли несырьевых поставок с 28 % (на 2014 год) до 35 %. Этот факт указывает на очень сильное проседание именно нефтегазового экспорта.

Ситуацию прокомментировал в своем блоге в Telegram российский обозреватель Анатолий Несмиян. С его слов, это плачевное положение - результат потери Россией премиального рынка Европы.

- Заменить его нечем, а лихорадочные поиски новых «партнеров» приводят к одному и тому же результату: объемы экспорта падают, цены тоже… При этом стоит отдавать себе отчет, что занять рынок долго и сложно, уйти с него, а затем вернуться на прежние позиции невозможно вообще, поэтому даже когда состоится возвращение на европейский рынок, оно будет гораздо более скромным и еще более конфликтным, так как теперь наши места там заняты другими. Сколько триллионов в конечном итоге будут стоить авантюры нынешнего режима, даже сказать невозможно. Ясно только, что очень дорого», - пишет эксперт.