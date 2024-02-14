Правозащитники опознали силовиков, которые пытали протестующих в Центральном РУВД Минска 14.02.2024, 18:09

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Среди опознанных есть и женщины.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси – спецпроект правозащитной организации «Правовая инициатива», учрежденный вместе с белорусскими и международными правозащитниками – провел расследование пыток с 9 по 13 августа 2020 года в Центральном РУВД Минска.

По подсчетам правозащитников, через стены учреждения прошло от 400 до 600 человек, включая иностранцев и несовершеннолетних, пишет belsat.eu.

«Опрошенные нами пострадавшие говорят о бесчеловечных условиях содержания, физическом насилии (избиениях, угрозах, применении электрошокеров) и психологическом давлении. Особенно жестоко обращались с теми, кто был задержан по «политическим» статьям, имел национальную символику или отличался неформальной внешностью. Ночью, под дождем, задержанные часами лежали лицом в асфальт или стояли у стены в мучительных позах с поднятыми или отведенными назад руками. Нередко кисти рук были перетянуты пластиковыми строительными стяжками или наручниками», – говорят правозащитники.

Они проанализировали 54 интервью с пострадавшими, а также снимки травм и медицинских документов, на основании чего была составлена хронология событий. А с помощью правозащитного центра «Весна» и Киберпартизанов удалось составить список 88 сотрудников Центрального РУВД, «которые с наибольшей вероятностью участвовали в пытках задержанных».

Хотя большинство силовиков были в балаклавах или медицинских масках, а многие из пострадавших из-за страха нового преследования решили не участвовать в процессе опознания, тем не менее был составлен список из 33 силовиков, которых удалось опознать пострадавшим. Среди них есть и женщины.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси призывает международное сообщество принять меры и поддержать потерпевших, добиваясь ответственности за совершенные преступления, чтобы такие события никогда не повторились.

Европейский парламент 8 февраля принял резолюцию по вопросу нарушения прав человека в Беларуси. Депутаты хотят превратить рассмотрение ситуации с правами человека в Беларуси Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в полностью независимый следственный механизм, а также сохранить мандат Специального докладчика ООН по правам человека в Беларуси, одновременно укрепляя подотчетность через экстерриториальную и универсальную юрисдикцию.