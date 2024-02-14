закрыть
14 февраля 2024, среда, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первый «Рамштайн» главкома Сырского: все детали 19-й встречи

  • 14.02.2024, 18:24
  • 1,720
Первый «Рамштайн» главкома Сырского: все детали 19-й встречи
Александр Сырский

Заседание открыл глава Пентагона Ллойд Остин

В Брюсселе, Бельгия, в штаб-квартире НАТО началось 19-е заседание контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». На нем должны обсудить увеличение поставок артиллерии, боеприпасов и ракет для украинской ПВО, пишет obozrevatel.com.

Встречу открыл глава Пентагона Ллойд Остин в онлайн-формате, поскольку свой визит он отменил из-за госпитализации. Минобороны США транслирует наживо заседание.

«Начав эту нечестную и неспровоцированную войну, Путин думал, что Украина падет, но он очень ошибался. Украина выстояла это вторжение с невероятной смелостью и феноменальным умением», - сказал Остин.

По словам главы Пентагона, Кремль все еще ставит на то, что страны контактной группы потеряют интерес к Украине и поддержка партнеров будет ослабевать.

«Но сейчас я уверен больше, чем когда-либо, - я знаю, что и вы также - эта контактная группа полна решимости и непоколебима. США остаются с Украиной, и будут поддерживать Украину в борьбе против путинской империалистической агрессии», - сказал он.

Остин подчеркнул, что участники коалиции, включая США, поддерживают Украину, потому что это правильно, и, потому что это в базовых интересах безопасности самих Штатов.

«Украина не сдастся, не сдадимся и мы», - подчеркнул глава Пентагона.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в своем Facebook, что на «Рамштайне» представит партнерам нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также в заседании принимает участие начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

«Вместе с главнокомандующим Сырским и начальником ГУР Будановым настроены на результативную работу. Сфокусируемся на наращивании оборонного производства, дронах и технологиях, а также подготовке как к долгосрочным вызовам, так и решению неотложных потребностей. Ожидайте хороших новостей», – анонсировал Умеров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив