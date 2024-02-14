Первый «Рамштайн» главкома Сырского: все детали 19-й встречи 14.02.2024, 18:24

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Александр Сырский

Заседание открыл глава Пентагона Ллойд Остин

В Брюсселе, Бельгия, в штаб-квартире НАТО началось 19-е заседание контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». На нем должны обсудить увеличение поставок артиллерии, боеприпасов и ракет для украинской ПВО, пишет obozrevatel.com.

Встречу открыл глава Пентагона Ллойд Остин в онлайн-формате, поскольку свой визит он отменил из-за госпитализации. Минобороны США транслирует наживо заседание.

«Начав эту нечестную и неспровоцированную войну, Путин думал, что Украина падет, но он очень ошибался. Украина выстояла это вторжение с невероятной смелостью и феноменальным умением», - сказал Остин.

По словам главы Пентагона, Кремль все еще ставит на то, что страны контактной группы потеряют интерес к Украине и поддержка партнеров будет ослабевать.

«Но сейчас я уверен больше, чем когда-либо, - я знаю, что и вы также - эта контактная группа полна решимости и непоколебима. США остаются с Украиной, и будут поддерживать Украину в борьбе против путинской империалистической агрессии», - сказал он.

Остин подчеркнул, что участники коалиции, включая США, поддерживают Украину, потому что это правильно, и, потому что это в базовых интересах безопасности самих Штатов.

«Украина не сдастся, не сдадимся и мы», - подчеркнул глава Пентагона.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил в своем Facebook, что на «Рамштайне» представит партнерам нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Также в заседании принимает участие начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

«Вместе с главнокомандующим Сырским и начальником ГУР Будановым настроены на результативную работу. Сфокусируемся на наращивании оборонного производства, дронах и технологиях, а также подготовке как к долгосрочным вызовам, так и решению неотложных потребностей. Ожидайте хороших новостей», – анонсировал Умеров.