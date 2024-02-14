Уровень воды в Немане поднялся на два метра 14.02.2024, 18:29

В Гродно затопило пляж, в Слонимском районе — 89 дворов.

Река Неман вышла из берегов и затопила пляж в Гродно. Об этом сообщили на белорусскм телевидении.

К паводку привело февральское потепление. Уровень воды в реке поднялся почти на два метра по сравнению с тем, каким был летом.

В результате под воду ушли более пяти метров прибрежной зоны в лесопарке Пышки. До пляжных раздевалок, лавочек и «грибков» можно добраться лишь в резиновых сапогах. До жилых домов вода не добралась.

Тем временем из-за разлива Немана в Слонимском районе оказались затоплены 89 дворов. Из них 80 — в самом Слониме, а девять — в деревне Большие Шиловичи. Вода попала только во дворы, в жилых домах ее нет.

Работники МЧС и вся нужная техника находятся в готовности, чтобы экстренно прибыть на помощь в случае необходимости. Синоптики прогнозируют, что скоро уровень воды в реке снизится.

Напомним, житель Брестской области показал, как сейчас затопило деревню в Лунинецком районе из-за разлива местной реки Смердь. Сейчас там перемещаться по улице можно только вплавь.