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В Молодечно за сутки с рельсов сошли два тепловоза

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  • 14.02.2024, 18:43
  • 3,164
В Молодечно за сутки с рельсов сошли два тепловоза

В обоих обвинили локомотивное хозяйство.

За сутки на станции Молодечно с рельсов сошли два тепловоза, сообщает телеграм-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси».

Первый случай произошел 8 февраля в 16.40. По данным железнодорожников, тепловоз ЧМЭ3−1949 после проезда стрелочного перевода № 214 сошел с рельсов всеми колесными парами. В результате схода были повреждены некоторые элементы экипажной части тепловоза, а также объекты станционной инфраструктуры (привод стрелочного перевода, трубопровод пневмопочты).

Второй инцидент случился почти через сутки — 9 февраля в 16.10. При выполнении маневровой работы по перестановке двух вагонов произошел сход двух колесных пар первой по ходу движения тележки тепловоза ЧМЭ3−1788.

«В обоих случаях ответственность за происшествия в оперативном порядке была возложена на локомотивное хозяйство», — отметили железнодорожники.

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