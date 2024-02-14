До +6°С ожидается в Беларуси 15 февраля 1 14.02.2024, 19:04

В четверг будет облачно с прояснениями.

До плюс 6 градусов и гололедица будут в Беларуси 15 февраля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Погода ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку пройдут снег, мокрый снег, дождь, а днем местами по западу — небольшие дожди. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью составит 0 - минус 5 градусов, а в южных и западных районах — до плюс 2 градусов. Днем температура будет колебаться от минус 2 градусов по северо-востоку до плюс 6 градусов по юго-западу.