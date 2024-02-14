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У крупнейших розничных сетей начались проблемы с завозом в Россию импортных товаров

  • 14.02.2024, 20:05
  • 1,656
У крупнейших розничных сетей начались проблемы с завозом в Россию импортных товаров

Полки пустеют.

Российские ретейлеры в последние месяцы испытывают сложности с завозом в страну импортных потребительских товаров, в том числе из Китая, рассказали The Moscow Times источники в нескольких крупных федеральных торговых сетях.

По словам собеседников, проблемы начались еще в октябре, когда из-за войны в Газе возникли логистические сбои на маршруте через Красное море. А зимой новой «головной болью» стали трудности с оплатой, в том числе через турецкие и китайские банки.

Проблемы с доставкой затрагивают примерно 10% заказанных грузов, жалуются собеседники The Moscow Times. Трудности возникли в том числе у X5 Retail Group — крупнейшего ретейлера по размеру выручки, под управлением которого находятся сети «Пятерочка», «Перекресток», «Дикси». «У нас в магазинах даже появились пустые полки, и покупатели стали задавать вопросы, не ждать ли им дефицита, — рассказывает директор „Пятерочки“ в Подмосковье. — Порты то закрыты из-за непогоды, то в них просто ничего не привозят».

Под ударом также оказался также «Детский мир», у которого из Китая поступает 90% ассортимента. «Зависают» поставки грузов, которые доставлялись в порты Санкт-Петербурга и Новороссийска самым коротким путем — через Красное море и Суэцкий канал.

«На стопе» оказались также многие поставки потребительских товаров из Турции после того, как местные банки стали блокировать платежи в Россию. Некоторые импортеры не могут заплатить за текстиль, детские товары и косметику, рассказывает топ-менеджер российского внешнеторгового оператора. С февраля похожие проблемы возникли с китайскими банками, и источники The Moscow Times опасаются, что ситуация с импортом может ухудшиться.

Едва оправшившись от первого года войны, когда импорт в Россию в моменте рушился вдвое, ретейлеры снова пытаются перестроить логистику, направляя все большую часть поставок через Дальний Восток, а оттуда по железной дороге. Но это уже привело к росту цен только в феврале на 25-45%, уверяет представитель «Детского мира». По его словам, до февраля транспортировка 40-футового контейнера обходилась в $1500-2000, а сейчас логистические компании говорят о $2300-2500 и предупреждают, что в марте — мае во Владивостоке возможен ажиотаж и резкий рост цен. На пике спроса, в январе 2022 года, доставка контейнера из Китая морем обходилась в $5000—6000.

По данным Федеральной таможенной службы, импорт в Россию в прошлом году удалось вернуть практически на довоенные уровни: благодаря «параллельным» схемам в страну завезли товаров на $$285,1 млрд против $255 млрд годом ранее. Импорт в РФ машин, оборудования транспортных средств вырос на 24,1%, одежды и обуви — на 21%, продуктов питания — сократился на 2%.

ЦБ РФ оценил объемы импорта выше - в $304 млрд, что на 10% больше, чем годом ранее.

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