Начальник ОАЦ и генерал из Минобороны Беларуси попали в ДТП 14.02.2024, 20:16

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Андрей Павлюченко

Была и человеческая жертва.

Альянс расследователей Беларуси в слитой переписке МВД нашел документы, свидетельствующие о том, что в 2020 году сразу несколько высокопоставленных силовиков попадали в автокатастрофы, пишет «Белсат». Обществу об этих случаях не сообщалось.

Начальник белорусского бюро Интерпола полковник милиции Александр Петран 20 июля 2020 года на машине Nissan протаранил служебную Geely УВД ГАИ Первомайского района Минска.

Начальник Оперативно-аналитического центра при Лукашенко Андрей Павлюченко 24 октября 2020 года на служебном BMW Х6 возле гостиницы «Виктория Олимп Отель» на проспекте Победителей не разъехался с иностранным гражданином.

Генерал Сергей Трус, первый заместитель начальника ВВС и войск ПВО — начальник Главного штаба, 29 августа 2020 года получил телесные повреждения в ДТП, когда ехал вместе с водителем — солдатом срочной службы Максимом Трусовым на служебном Renault Fluence. Участник ДТП из числа гражданских лиц при этом погиб на месте.