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«Рамштайн»: 10 стран ІТ-коалиции подписали соглашение о сотрудничестве

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  • 14.02.2024, 20:25
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«Рамштайн»: 10 стран ІТ-коалиции подписали соглашение о сотрудничестве

Подробности.

Государства-участники коалиции по развитию ИТ-возможностей Украины, сформированной в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат «Рамштайн»), 12 февраля завершили подписание соглашения о сотрудничестве.

Об этом 14 февраля объявило Министерство обороны Украины.

Как отмечает украинское Минобороны, соглашение ИТ-коалиции является первым среди коалиций возможностей, сформированных по итогам заседаний в формате «Рамштайн».

К ней присоединились Эстония и Люксембург как страны-лидеры, а также Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина. Кроме того, Великобритания завершила присоединение к ИТ-коалиции путем подписания декларации о намерениях.

«Документ закрепляет стремление государств-участников оказывать помощь Украине в течение следующих 6 лет с целью развития взаимосовместимой ИТ-инфраструктуры Министерства обороны и Сил обороны Украины», – объясняют в Минобороны.

Также соглашение определяет роли государств-участников по сотрудничеству в рамках ИТ-коалиции – в частности определяет процедуру принятия решений и закупок и юридически обосновывает финансовые взносы государств-участников.

ИТ-коалиция – это специальная группа государств в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины под руководством Эстонии и Люксембурга. Ее целью является поддержка Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

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