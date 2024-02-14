Столтенберг призвал США одобрить помощь Украине на $60 млрд 3 14.02.2024, 20:49

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Йенс Столтенберг

По его словам, вклад Вашингтона в безопасность «остается жизненно важным».

Палата представителей Соединенных Штатов Америки должна одобрить новую помощь Украине на 60 млрд долларов. В ином случае нерешительность может привести к вторжению Китая на Тайвань.

Об этом в интервью Reuters заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Я рассчитываю на то, что Палата представителей согласится оказать поддержку Украине, потому что это не благотворительность. Это инвестиции в нашу собственную безопасность», - подчеркнул генсек.

Он напомнил, что Европа и Канада также активизируют поддержку Украины, и их совокупная помощь больше, чем американская. Но вклад США «остается жизненно важным».

По словам Столтенберга, если российский диктатор Владимир Путин победит в Украине, то это станет сигналом не только для него, но и для других авторитарных лидеров, что можно силой получать желаемое. Это «сделает мир более опасным и Запад более уязвимым».

«Сегодня это Украина, завтра это может произойти на Тайване. Поэтому Пекин, Китай внимательно следит за тем, что происходит в Украине», - добавил генсек.