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Более трети белорусов заводят служебные романы

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  • 14.02.2024, 21:01
  • 2,320
Более трети белорусов заводят служебные романы

Опрос.

Как белорусы относятся к служебным романам и сколько из них решаются на такие отношения, узнали специалисты сайта по поиску работы rabota.by.

Они провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 1685 пользователей. Из этого количества на момент исследования 70% были трудоустроены, работали по найму. Отмечается, что большинство опрошенных были активного трудоспособного возраста: 39,3% — это люди от 24 до 34 лет, а 37,5% — от 35 до 44 лет.

Результаты опроса показали, что более 56% респондентов были свидетелями романов между коллегами. Чаще всего такие отношения возникали между сотрудниками из разных отделов (этот вариант выбрали 33,7% опрошенных). В то же время служебные романы между руководителями и подчиненными встречаются реже — 8,7% рассказали о таких историях.

Более трети белорусов сами становились участниками романтических связей на работе. Служебные романы заводили около 33% респондентов. Большинству из них (66,6%) приходилось скрывать отношения на работе.

Спросили у участников опроса и о том, какие сложности вызывали романы с коллегами. У большинства респондентов (69,6%) ничего не изменилось, а у остальных возникали различные трудности. В частности, 19,3% участников опроса ответили, что одному из них пришлось уволиться, 8,2% выбрали вариант, что уволились оба влюбленных.

Большинство служебных романов белорусов длятся дольше года (53,5% опрошенных выбрали этот вариант).

По поводу того, является ли работа хорошим местом, чтобы заводить отношения, большинство участников опроса ответили отрицательно — 44,2%. В то же время 26,8% посчитали, что это хорошее место для начала романа, поскольку там проходит бóльшая часть жизни, еще 29% затруднились с ответом.

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