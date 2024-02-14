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Следы бурого медведя обнаружены на территории Телеханского лесхоза

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  • 14.02.2024, 21:21
Следы бурого медведя обнаружены на территории Телеханского лесхоза

Вышел из спячки?

На территории Телеханского лесхоза в Брестской области были найдены следы бурого медведя. Зверь приходил туда в конце января 2024 года, сообщается на сайте Беловежской пущи.

Специалисты предупредили, что не стоит заблуждаться насчет медлительности этого животного. На самом деле бурый медведь очень опасен, а реакция у него молниеносная.

«По внешнему виду медведь кажется неповоротливым, медлительным. На деле же он быстр в передвижении, способен молниеносно реагировать на раздражители. По физической силе медведь не имеет себе равных среди хищных млекопитающих Беларуси», — говорится в сообщении.

Любопытно, что в этот период медведи обычно находятся в спячке. В январе-феврале у самок в берлогах рождаются детеныши. Самец в выкармливании и в воспитании медвежат не участвует и всегда спит в отдельной берлоге. По уровню интеллекта медведь находится где-то среди высших обезьян, отмечают специалисты.

Наиболее агрессивны самки с детенышами, а также крупные самцы, находящиеся рядом с добытой жертвой. Кроме того, напасать на человека могут звери, которых потревожили в берлоге (их называют «шатуны»).

Напомним, бурый медведь занесен в Красную книгу Беларуси. Это самый крупный хищник на нашей территории.

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