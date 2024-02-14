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«Приорбанк» подтвердил, что Raiffeisenbank продает свою долю компании из ОАЭ

  • 14.02.2024, 21:44
«Приорбанк» подтвердил, что Raiffeisenbank продает свою долю компании из ОАЭ

Детали.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) находится на продвинутой стадии переговоров о продаже 87,74% своих акций в «Приорбанк» ОАО и его дочерних компаниях инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов Soven 1 Holding Limited, что может привести к потенциальному уходу RBI с белорусского рынка. Об этом банк сообщил в официальном пресс-релизе 14 февраля.

Подписание сделки среди прочего подразумевает подтверждение наличия средств для обеспечения окончательных расчетов по транзакции.

Отмечается, что убытки группы RBI в результате сделки составят около 225 млн евро в связи с разницей в цене покупки и балансовой стоимости капитала «Приорбанк» ОАО.

«На момент закрытия сделки ожидается дополнительный отрицательный финансовый результат в размере около 450 миллионов евро на консолидированную прибыль группы RBI, связанный с реклассификацией преимущественно исторических убытков от курсовых разниц, которые в настоящее время находятся в прочем совокупном доходе. Данная реклассификация убытков не окажет влияния на регулятивный капитал RBI Group», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Raiffeisen Bank International планирует продать контрольный пакет акций белорусской «дочки» — «Приорбанка». Предполагаемым покупателем называли компанию Soven 1 Holding Limited из Объединенных Арабских Эмиратов.

В отчете за 2023 год группы компаний сообщалось, что ее активы в Беларуси упали на 9,1% — они немного недотягивают до 2,5 млрд евро. А в прошлом году отмечалась тенденция к закрытию офисов «Приорбанка» в нашей стране.

В апреле 2023 года сообщалось, что «Приорбанк» может перейти под крыло российского «Сбербанка». Как утверждали СМИ, RBI обсуждала возможный обмен своей дочерней кредитной организации «Райффайзенбанк» в РФ на европейские активы российского финучреждения. Позже в RBI заявили, что информация о продаже активов группе СБЕР — это «теоретическое размышление».

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