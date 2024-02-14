закрыть
14 февраля 2024, среда, 22:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский сделал заявление об уничтожении российского корабля «Цезарь Куников»

  • 14.02.2024, 21:51
  • 1,554
Зеленский сделал заявление об уничтожении российского корабля «Цезарь Куников»
Владимир Зеленский

Видео.

Уничтожение большого десантного корабля «Цезарь Куников» добавляет безопасности в Черное море, это заслуга бойцов Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

«Спасибо Вооруженным Силам Украины, спасибо воинам ГУР — группе 13 9-го департамента», - сказал президент.

По его словам, сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации «нашим людям».

«Это важно. И мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов», - заявил президент.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив