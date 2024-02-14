Зеленский сделал заявление об уничтожении российского корабля «Цезарь Куников» 14.02.2024, 21:51

1,554

Владимир Зеленский

Видео.

Уничтожение большого десантного корабля «Цезарь Куников» добавляет безопасности в Черное море, это заслуга бойцов Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

«Спасибо Вооруженным Силам Украины, спасибо воинам ГУР — группе 13 9-го департамента», - сказал президент.

По его словам, сегодня добавилось еще безопасности в Черном море и еще мотивации «нашим людям».

«Это важно. И мы шаг за шагом очистим Черное море от российских террористических объектов», - заявил президент.