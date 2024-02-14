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Украина, вероятно, впервые в мире успешно применила дальнобойную бомбу GLSDB

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  • 14.02.2024, 22:05
  • 12,902
Украина, вероятно, впервые в мире успешно применила дальнобойную бомбу GLSDB

Что известно.

Силы обороны Украины, возможно, уже начали применять американские высокоточные бомбы малого диаметра с реактивным ускорителем (GLSDB), которые США адаптировали для нанесения ударов на дальность 160 км. Об этом 14 февраля пишет украинское издание Defense Express.

Defense Express пришло к таким выводам, анализируя распространенное российскими оккупантами 13 февраля видео. На нем показаны обломки боеприпаса, которые имеют форму, характерную исключительно для американской бомбы малого диаметра (Small Diameter Bomb). Видео в том числе опубликовала медиаплатформа Noelreports в Х.

По данным россиян, боеприпас применили 13 февраля по цели, которая находилась возле временно оккупированного города Кременная Луганской области.

«Чтобы подтвердить, что речь идет именно о GLSDB, россияне продемонстрировали характерный модуль рулевых приводов, находящийся в хвостовой части боеприпаса. Также на видео можно увидеть крылья модуля управления и планирования» , – говорится в материале Defense Express.

Эксперты издания заметили на видео нестандартный элемент квадратной формы с рулевыми поверхностями и штрих-кодом. Вероятно, это хвостовая часть высокоточной бомбы GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB). Именно она является частью GLSDB совместно с реактивным двигателем от неуправляемого реактивного снаряда M26.

На видео показаны исключительно хвостовые элементы боеприпаса. Вероятно, сама бомба взорвалась, что может свидетельствовать о первом успешном боевом использовании GLSDB в мире. Таким образом, ВСУ стали первым оператором GLSDB, которая была заказана специально для Украины правительством США по программе USAI.

Defense Express отмечает, что какой именно вариант бомбы для GLSDB получила Украина, с точностью сказать нельзя, потому что серийное производство этого вооружения начато именно для ВСУ для использования против РФ с учетом специфики реальной конкретной войны.

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