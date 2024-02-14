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Умеров рассказал о результатах 19-го заседания «Рамштайна»

  • 14.02.2024, 22:27
  • 3,558
Умеров рассказал о результатах 19-го заседания «Рамштайна»
Рустем Умеров

ПВО, F-16 и не только.

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины («Рамштайн-19») закончилось и на нем обсуждали вопросы усиления ПВО, дронов и артиллерийских систем.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

ПВО

«Усиливаем нашу противовоздушную оборону, как системами, так и ракетами к ним», - говорится в заявлении.

Отмечается, что официально начала работу коалиция Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны.

«15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство», - добавил Умеров.

Артиллерия и F-16

По словам министра, артиллерийские системы и снаряды — на повестке дня. В частности, совместное производство.

«Работаем над этим, уже есть результаты», - написал он.

Что касается истребителей F-16, то в этом вопросе все идет по графику в рамках всех договоренностей с партнерами.

Дроны и разминирование

«Дроны. Будет больше. Усиливаем взаимодействие с партнерами в вопросе беспилотных систем», - написал Умеров.

Он уточнил, что сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились — Швеция, Великобритания, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия.

К вопросу разминирования, по словам Умерова, присоединилось официально 20 стран, а лидерство взяла на себя Литва.

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