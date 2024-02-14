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Литва и Исландия возглавят коалицию по разминированию Украины

  • 14.02.2024, 22:43
Литва и Исландия возглавят коалицию по разминированию Украины

К ней присоединилась 21 страна.

Литва и еще 20 стран подписали протокол о намерениях создать коалицию по разминированию Украины на 19-м заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе 14 февраля. Об этом сообщается на сайте минобороны Литвы.

Отмечается, что коалицию по разминированию Украины возглавит Литва вместе с Исландией.

«В рамках коалиции по разминированию Литва передаст украинской армии бронетранспортеры и выделит €1,2 млн на программу НАТО по поддержке Украины в сфере разминирования», – подчеркнул министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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