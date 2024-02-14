На Бали ввели налог на иностранных туристов 14.02.2024, 23:00

Собирают на защиту природы и культуры острова.

Иностранные туристы с сегодняшнего дня должны платить сбор в размере 150 000 рупий (около $9,6) для въезда на Бали, одно из самых популярных туристических мест в мире. Об этом пишет ВВС.

Деньги от налога направят на защиту окружающей среды и культуры острова.

Налог платят иностранные туристы, въезжающие в провинцию из-за границы или из других частей страны, за исключением внутренних индонезийских туристов.

Бали известен своими нетронутыми пляжами и волнами для серфинга, а также красивыми пейзажами.

По официальным данным, с января по ноябрь прошлого года остров посетили почти 4,8 млн туристов. Австралия была крупнейшим источником иностранных туристов на Бали. Далее следуют туристы из Индии, Китая и Сингапура.

До пандемии туризм составлял около 60% годового ВВП Бали.

В последние годы плохое поведение туристов на острове раздражало местных жителей.

В марте прошлого года россиянин был депортирован с Бали после того, как разделся на горе Агунг, которая, по мнению индуистов, является домом богов. Ранее в 2021 году возмущение также вызвало распространение трехминутного видео, на котором российская пара занимается сексом на горе Батур, еще одном святом месте.

Также местные власти заявили, что планируют запретить иностранным туристам пользоваться мотоциклами после серии случаев нарушения людьми правил дорожного движения.