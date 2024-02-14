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Эксперт: Уничтоженный корабль «Цезарь Куников» мог перевозить не только боеприпасы

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  • 14.02.2024, 23:15
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Эксперт: Уничтоженный корабль «Цезарь Куников» мог перевозить не только боеприпасы

Большой десантный корабль РФ был уничтожен у берегов Крыма.

Российский большой десантный корабль «Цезарь Куников», который уничтожили украинские защитники, мог перевозить не только боеприпасы, но и ударные дроны «Шахед».

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express Владимир Заблоцкий.

Эксперт напомнил, что недалеко от района, где подбили корабль, находится мыс Чауда. Оттуда россияне часто запускают по Украине дроны-камикадзе «Шахед».

«Как они попадают в Черное море? Через Каспийское из Ирана, дальше в Новороссийск по железной дороге, а затем по морю в Крым. Как вариант, такое могло быть и с БДК «Новочеркасск» возле Феодосии в декабре», - рассказал Заблоцкий.

Напомним, сегодня, 14 февраля, утром в сети появилась информация о том, что десантный корабль россиян у берегов Крыма атаковали.

По словам местных жителей, на корабле началась тревога, а после нее прогремели взрывы.

Позже Генштаб ВСУ сообщил о том, что в Черном море утром ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль «Цезарь Куников».

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