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Канада выделила Украине около $45 млн в поддержку F-16

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  • 14.02.2024, 23:39
Канада выделила Украине около $45 млн в поддержку F-16

Средства помогут обеспечить поставку необходимых материалов и оборудования для истребителей.

Министр обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении Украине 60 млн канадских долларов ($44,4 млн по курсу центробанка страны) в поддержку будущего флота истребителей F-16 в Украине. Об этом Блэр сказал 14 февраля в Брюсселе на 19-м заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», его цитирует сайт правительства Канады.

Отмечается, что средства от Канады помогут обеспечить поставку Украине жизненно необходимых материалов и оборудования для F-16, таких как запчасти, оружейные станции, авионику и боеприпасы.

«Это дополнение к учебным самолетам и инструкторам на F-16, которые мы предоставляем. Мы также предлагаем языковые курсы для военнослужащих ВС Украины», – написал в Х Блэр.

Как указали в канадском правительстве, последний взнос Канады является частью пакета военной помощи Украине в размере 500 млн канадских долларов ($370 млн), о котором премьер-министр страны Джастин Трюдо объявил в Киеве в июне 2023 года.

В настоящее время коалиция по наращиванию потенциала Воздушных сил ВСУ сосредоточена на переходе Украины на F-16, сказано в сообщении.

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