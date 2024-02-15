Медик из Минска была беременна двойней: одного из младенцев она задушила 15.02.2024, 0:59

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Второй погиб так и не родившись.

Медика из Минска обвиняют в убийстве своего новорожденного ребенка — по данным следствия, она его задушила. Второй ребенок так и не родился — антенатальная гибель плода. 12 февраля этого года начался суд, женщине грозит до 25 лет лишения свободы. Подробности дела госизданию «Минская правда» рассказал старший следователь УСК по Минской области Евгений Переднев.

— Речь пойдет о женщине, жительнице Минска. Ей 35 лет, замужем, ребенок-подросток. Семья вполне благополучная — до этих страшных событий вопросов к ним не было, — рассказал следователь. — По образованию она медик, работает в учреждении здравоохранения.

В конце ноября — начале декабря 2022 года женщина узнала о своей беременности на 6−7-й неделе. Беременность была случайной и нежеланной. Еще одного ребенка пара категорически не хотела и стала искать способ беременность прервать.

Как рассказал Переднев, по словам женщины она стали искать медцентры, которые смогут провести процедуру, но то ли не было денег, то ли не получилось записаться — прерывание на раннем сроке беременности она не сделала. Потом она заболела. А потом сроки прерывания вышли, беременность оставалась, но о ней никто не знал, кроме ее мужа. Он пообещал супруге, что решит вопрос и найдет врача. Такие разговоры продолжались вплоть до родов.

— Медицинского профосмотра по месту работы она каким-то образом смогла избежать. А что касается живота… Женщина она крупная… Говорила всем, что поправилась. Верили. Даже ее родители. В августе, подгадав примерно к родам, Нина берет отпуск и едет к родителям в Несвижский район. Там же находится ее дочь-подросток, девочка гостит на каникулах у бабушки и дедушки. Частный дом, огород — классическая белорусская деревня. Несколько дней Нина ударно трудится по хозяйству, никак не ограничивая физические нагрузки. В ночь с 18 на 19 августа все ложатся спать, а у нее начинаются роды. В комнате с ней дочь, — продолжил следователь.

Роды

Как следует из материалов уголовного дела, Нина около часа ночи начала звонить и писать мужу о том, что рожает, упрекая того, что так ничего и не сделал: не нашел врача, не помог избавиться от беременности. Она спрашивает у него, что сейчас делать, но муж, находящийся в это время дома, в Минске, просто выключает телефон и пропадал, как выяснится в дальнейшем, на несколько дней. Он не отвечает ни в мессенджерах, ни на звонки: ни от родной дочери, ни от своей тещи, ни от тестя. Соответственно, ответа Нина не дождалась, а роды остановить, как известно, невозможно. Отходят воды, начинаются схватки. Крики Нина, по ее словам, сдерживает, поэтому дочь мирно спит и ничего не слышит. Роды Нина принимает у себя сама. Около пяти утра на свет появляется ребенок — живой мальчик.

Как отметил Переднев, она перерезала пуповину ножницами, затем положила новорожденного лицом в матрас, чтобы ребенок не закричал и задушила его.

Позже она сказала следователям, что ребенок задохнулся от обвития пуповиной, но эксперты ее заявление опровергли: причина смерти младенца — механическая асфиксия вследствие сдавления шеи, есть странгуляционная борозда.

Двойня

Женщина положила тело ребенка в пакет и спрятала под кровать. Затем, как утверждает следствие, попыталась самостоятельно извлечь послед, дергая за пуповину, но поняла, что что-то не так. Тогда она поняла, что в животе — второй ребенок, а она была беременна двойней.

Следующие 12 часов она провела в кровати. Дочери и родителям сказала, что ей плохо из-за «тех самых дней». Но спустя какое-то время поняла, что может умереть от потери крови, и просит мать вызвать скорую. Прибывшая бригада забрала ее в роддом.

— Остается только догадываться, насколько страшная картина предстала медикам. Врачи даже не сразу разобрались, что вообще произошло. Извлекли второго ребенка — мальчик был уже мертв (антенатальная гибель плода). Естественно, стало понятно, что детей было двое. Тут же сообщили правоохранителям, — продолжил Переднев.

Медикам в роддоме она рассказала, что родила первого ребенка и выбросила его в туалет.

До 25 лет лишения свободы

Несколько дней после родов женщина находилась в реанимации. Обоих детей забрали на вскрытие. Уголовное дело не возбуждалось, пока проводились все возможные экспертизы, целью которых было доподлинно установить причины смерти младенцев.

После получения результатов на нее завели уголовное дело. Минчанка также прошла экспертизу, которая показала, что в момент совершения преступления она была вменяема и может отвечать за свои поступки.

Дело квалифицировали по ч.2 ст. 139 УК Беларуси — убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Ей грозит до 25 лет лишения свободы.