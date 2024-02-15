закрыть
15 февраля 2024, четверг, 2:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Великобритании нашли редкую черепаху, похожую на динозавра

  • 15.02.2024, 2:32
В Великобритании нашли редкую черепаху, похожую на динозавра

Ее выбросили в озеро предыдущие хозяева.

Необычное существо, напоминающее динозавра, было обнаружено в маленьком озере Урсвик-Тарн в Камбрии. Местные жители назвали его «Пушистиком», но на самом деле, это — грифовая черепаха, способная разгрызть кость одним укусом.

Черепаху нашел местный собачник, который тут же обратился за помощью к зоологу Дениз Чемберлен. Она сразу опознала рептилию благодаря своему опыту работы с грифовыми черепахами во Флориде.

Эта особь пока совсем молода, но уже способна нанести существенный ущерб своими мощными челюстями. Она была извлечена из озера, чтобы предотвратить нарушение экосистемы и возможные проблемы для местной дикой природы.

Несмотря на безуспешные попытки получить помощь, Чемберлен решила сама спасти рептилию. С помощью пластиковой корзины для покупок она вытащила черепаху из озера и доставила ее в ветеринарную клинику для дальнейшего ухода.

Дело в том, что грифовые черепахи — инвазивный для местной экосистемы вид. Он может нарушить хрупкий баланс. Также может пострадать и сама черепаха, поскольку она не особо приспособлена к холодной погоде.

Исследователи считают, что Пушистика выбросил в озеро предыдущий владелец, который завел экзотическую черепаху, не осознавая сложности ухода за этим животным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив