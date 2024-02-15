В Великобритании нашли редкую черепаху, похожую на динозавра 15.02.2024, 2:32

Ее выбросили в озеро предыдущие хозяева.

Необычное существо, напоминающее динозавра, было обнаружено в маленьком озере Урсвик-Тарн в Камбрии. Местные жители назвали его «Пушистиком», но на самом деле, это — грифовая черепаха, способная разгрызть кость одним укусом.

Черепаху нашел местный собачник, который тут же обратился за помощью к зоологу Дениз Чемберлен. Она сразу опознала рептилию благодаря своему опыту работы с грифовыми черепахами во Флориде.

Эта особь пока совсем молода, но уже способна нанести существенный ущерб своими мощными челюстями. Она была извлечена из озера, чтобы предотвратить нарушение экосистемы и возможные проблемы для местной дикой природы.

Несмотря на безуспешные попытки получить помощь, Чемберлен решила сама спасти рептилию. С помощью пластиковой корзины для покупок она вытащила черепаху из озера и доставила ее в ветеринарную клинику для дальнейшего ухода.

Дело в том, что грифовые черепахи — инвазивный для местной экосистемы вид. Он может нарушить хрупкий баланс. Также может пострадать и сама черепаха, поскольку она не особо приспособлена к холодной погоде.

Исследователи считают, что Пушистика выбросил в озеро предыдущий владелец, который завел экзотическую черепаху, не осознавая сложности ухода за этим животным.