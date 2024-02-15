Вашингтон объявил о серьезной угрозе национальной безопасности США 15.02.2024, 3:00

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По данным CNN, ситуация связана с Россией,

В четверг, 15 февраля, в конгрессе США состоится закрытый брифинг по «серьезной угрозе национальной безопасности», сообщил председатель комитета палаты представителей по разведке Майк Тернер, передает CNN. Два источника телеканала, знакомых с этим вопросом, и неназванный чиновник сообщили, что угроза связана с Россией.

Тернер сказал, что комитет по разведке палаты представителей 13 февраля одобрил предоставление конгрессменам доступа к закрытой информации для рассмотрения.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что 15 февраля лично проведет брифинг для «Банды восьми» (группа из восьми членов конгресса, которую информируют о секретных разведывательных вопросах), однако отказался уточнить, о какой именно угрозе идет речь.

Собеседник CNN, ознакомленный с разведданными, заявил, что речь идет о «весьма тревожном» российском потенциале, «о котором мы недавно узнали».

США неоднократно заявляли, что рассматривают Россию как «острую угрозу», что отражалось и в американской Стратегии национальной обороны. Летом 2022 года НАТО также представило новую стратегическую концепцию, в которой Россию тоже назвали «главной угрозой безопасности». В докладе альянса в 2020 году говорилось, что Россия останется главной угрозой для НАТО как минимум до 2030 года.

Об угрозе для стран Североатлантического альянса со стороны России в декабре 2023 года заявил президент США Джо Байден в обращении, посвященном его запросу к конгрессу о дополнительном финансировании в области национальной безопасности. «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там. Важно посмотреть в долгосрочной перспективе», — сказал американский лидер.