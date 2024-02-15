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Сотрудники КГБ прослушивали лекции «Кадрового резерва» Губаревича

  • 15.02.2024, 5:04
Сотрудники КГБ прослушивали лекции «Кадрового резерва» Губаревича
Юрий Губаревич

Задержаны 14 человек.

Телеканал ОНТ показал людей, задержанных по делу так называемого «кадрового резерва Новой Беларуси». Пропагандист Игорь Тур заявил, что вместе с силовиками он год слушал лекции для участников инициативы.

Около 30% участников программы «Кадровый резерв для новой Беларуси» находится в Беларуси. Об этом сообщил координатор инициативы КР, заместитель представителя ОПК по транзиту власти Юрий Губаревич, пишет «Позірк».

Судя по видео, речь идет о минимум 14 задержанных. Их имена не называются. В программе показали «покаянное видео» только одного из них.

«По совету своей бывшей супруги подал заявку и вступил в „Кадровый резерв Новой Беларуси“ для того, чтобы в будущем ознакомиться с программой и занять какую-то руководящую должность. Мне обещали анонимность, что мои данные никто не будет знать и они никуда не утекут. Но на данный момент я нахожусь в Комитете государственной безопасности Республики Беларусь и хочу передать вам большой привет, особенно Юрию Губаревичу. Спасибо, что я здесь, наверное, надолго», — говорит мужчина.

Также с заявлением выступил представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

«Следственный комитет обладает полной информацией о лицах, входящих в так называемый кадровый резерв для Новой Беларуси. Мы знаем все о каждом из них, находящемся как внутри страны, так и за рубежом. Располагаем сведениями и обо всем их имуществе в Республике Беларусь. Многие из их соратников уже задержаны и дают признательные показания», — заявил он.

Днем 14 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело против представителей и участников инициативы «Кадровый резерв для Новой Беларуси», объявленной Объединенным переходным кабинетом.

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