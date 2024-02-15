Сотрудники КГБ прослушивали лекции «Кадрового резерва» Губаревича 15.02.2024, 5:04

Юрий Губаревич

Задержаны 14 человек.

Телеканал ОНТ показал людей, задержанных по делу так называемого «кадрового резерва Новой Беларуси». Пропагандист Игорь Тур заявил, что вместе с силовиками он год слушал лекции для участников инициативы.

Около 30% участников программы «Кадровый резерв для новой Беларуси» находится в Беларуси. Об этом сообщил координатор инициативы КР, заместитель представителя ОПК по транзиту власти Юрий Губаревич, пишет «Позірк».

Судя по видео, речь идет о минимум 14 задержанных. Их имена не называются. В программе показали «покаянное видео» только одного из них.

«По совету своей бывшей супруги подал заявку и вступил в „Кадровый резерв Новой Беларуси“ для того, чтобы в будущем ознакомиться с программой и занять какую-то руководящую должность. Мне обещали анонимность, что мои данные никто не будет знать и они никуда не утекут. Но на данный момент я нахожусь в Комитете государственной безопасности Республики Беларусь и хочу передать вам большой привет, особенно Юрию Губаревичу. Спасибо, что я здесь, наверное, надолго», — говорит мужчина.

Также с заявлением выступил представитель Следственного комитета Сергей Кабакович.

«Следственный комитет обладает полной информацией о лицах, входящих в так называемый кадровый резерв для Новой Беларуси. Мы знаем все о каждом из них, находящемся как внутри страны, так и за рубежом. Располагаем сведениями и обо всем их имуществе в Республике Беларусь. Многие из их соратников уже задержаны и дают признательные показания», — заявил он.

Днем 14 февраля Следственный комитет возбудил уголовное дело против представителей и участников инициативы «Кадровый резерв для Новой Беларуси», объявленной Объединенным переходным кабинетом.