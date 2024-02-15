В Киеве, Днепре и Львове прогремели мощные взрывы 15.02.2024, 8:20

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Россия нанесла массированный ракетный удар.

В четверг, 15 февраля, в Киеве, Днепре, Львове и Запорожье прогремели мощные взрывы - российские оккупанты наносят массированный ракетный удар. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о работе ПВО. Также противовоздушная оборона работает и в других городах.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что российские оккупанты ночью подняли в небо несколько бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., РФ).

«Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 5:00 (по Минску)», - говорилось в сообщении.

Были пуски крылатых ракет «Калибр» и ракет с ТУ-95мс.

Позже стало известно, что ракеты маневрируют из Киевской области в Черкасскую, Винницкую и Житомирскую. Также управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, двигалась в направлении Днепра.

Хронология атаки

07:30 Угроза ракетного удара для Львова. В городе прозвучала серия мощных взрывов. Работают силы ПВО.

«Пройдите в укрытие, если вы еще не там», - написал мэр города Андрей Садовый.

07:19 В Воздушных силах жителей Днепра призвали срочно пройти в укрытие.

07:18 Ракеты движутся на Киев из Черниговщины.

07:14 Взрывы в Киеве подтвердил Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий!», - написал он в Telegram.