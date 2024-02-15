закрыть
15 февраля 2024, четверг, 9:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Киеве, Днепре и Львове прогремели мощные взрывы

  • 15.02.2024, 8:20
  • 4,890
В Киеве, Днепре и Львове прогремели мощные взрывы

Россия нанесла массированный ракетный удар.

В четверг, 15 февраля, в Киеве, Днепре, Львове и Запорожье прогремели мощные взрывы - российские оккупанты наносят массированный ракетный удар. По всей Украине объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о работе ПВО. Также противовоздушная оборона работает и в других городах.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что российские оккупанты ночью подняли в небо несколько бомбардировщиков Ту-95мс с аэродрома Оленья (Мурманская обл., РФ).

«Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 5:00 (по Минску)», - говорилось в сообщении.

Были пуски крылатых ракет «Калибр» и ракет с ТУ-95мс.

Позже стало известно, что ракеты маневрируют из Киевской области в Черкасскую, Винницкую и Житомирскую. Также управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, двигалась в направлении Днепра.

Хронология атаки

07:30 Угроза ракетного удара для Львова. В городе прозвучала серия мощных взрывов. Работают силы ПВО.

«Пройдите в укрытие, если вы еще не там», - написал мэр города Андрей Садовый.

07:19 В Воздушных силах жителей Днепра призвали срочно пройти в укрытие.

07:18 Ракеты движутся на Киев из Черниговщины.

07:14 Взрывы в Киеве подтвердил Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Не покидайте укрытий!», - написал он в Telegram.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип
Война в Украине может закончиться внезапно
Война в Украине может закончиться внезапно Виктор Андрусив