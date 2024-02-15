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Песков устроил истерику из-за США и призвал готовиться к долгой войне

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  • 15.02.2024, 8:24
  • 7,318
Песков устроил истерику из-за США и призвал готовиться к долгой войне

Пресс-секретарь Кремля заявил о провале изначальных планов РФ.

Запад «сорвал планы России» по быстрому проведению так называемой «специальной военной операции» в Украине, и теперь она может затянуться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция начиналась как операция против Украины, но со временем приняла форму войны против коллективного Запада», — пояснил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, «недружественные» страны во главе с США «напрямую вовлечены в этот конфликт», в связи с чем война «может длиться несколько дольше», но это не именит «ход вещей»: «Все поставленные задачи будут достигнуты».

Президент Владимир Путин ранее заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия не добилась своего в войне против Украины. «Мы пока не достигли своих целей», — сказал Путин.

Война, которая по плану Кремля должна была продлиться несколько дней и завершиться свержением правительства Владимира Зеленского, идет уже почти два года. В интервью Карлсону Путин обвинил в этом США и прямо обратился к американскому руководству. «А нужен ли США этот конфликт? Зачем? Это тысячи миль от вашей национальной территории. У вас же есть другие проблемы. <…> Вам нечем заняться? Разве не лучше было бы договориться с Россией?» — сказал он.

При этом в западной разведке полагают, что Путин только имитирует стремление к диалогу, а на самом деле собирается вести войну как минимум до 2026 года, рассчитывая на исчерпание поддержки Украины со стороны Запада. По данным источников, в планы Кремля входит полный захват Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. В разведке отмечают, Путин готов ежегодно терять в Украине до 100 тыс. военных.

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