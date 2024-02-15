В Орше нашли тела четырех детей в возрасте от года до восьми лет 5 15.02.2024, 8:29

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В убийстве подозревают мать.

Следователи работают на месте обнаружения четырех детей без признаков жизни в Орше. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Вечером 14 февраля поступило сообщение об обнаружении тел четырех детей в возрасте от 1 года до 8 лет с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, к произошедшему может быть причастна их 36-летняя мать.

«Жительница Орши задержана, с ее участием проводятся следственные действия», — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 (Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних) УК Беларуси.