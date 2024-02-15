В Подмосковье раздался загадочный взрыв на базе ГРУ РФ 2 15.02.2024, 8:33

5,180

Ликвидирован российский офицер.

На военной базе в Подмосковье, где тренируются войска ГРУ и спецназ, произошел взрыв во время учений. Подмосковную деревню Редино всколыхнул сильный взрыв, который произошел на расположенной недалеко от секретной военной базы.

После этого загадочного инцидента жизни лишился офицер ВС РФ.

Об этом сообщил российский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», который связывают с российскими спецслужбами.

Инцидент случился на днях на базе, где тренируются бойцы Главного разведуправления (ГРУ), а также Сил спецопераций (ССО) оккупационной армии РФ.

«Смертельные ранения получил 24-летний военнослужащий гвардии лейтенант Данила Белов. Уроженец Брянской области, выпускник РВВДКУ (Рязанского воздушно-десантного командного училища РФ - ред.) и будущий спецназовец получил множественные ранения в живот и 9 февраля скончался», - сообщил российский ресурс.

Он уточнил, что родители получили тело погибшего только спустя неделю. Официальная версия - неосторожное обращение с оружием во время стрельб.

«Якобы при заряжании подствольного гранатомета произошел самопроизвольный взрыв снаряда. Что на самом деле случилось на спецполигоне, доподлинно пока неизвестно. Инцидент сразу же спустили на тормоза и всячески скрывают», - пишет российский канал.