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Союзники создали новую коалицию для укрепления обороны Украины

  • 15.02.2024, 8:35
  • 2,012
Союзники создали новую коалицию для укрепления обороны Украины

Главная цель — усиление ПВО.

Западные союзники создали новую коалицию, направленную на укрепление оборонных возможностей Украины.

Речь идет о «коалиции возможностей» для развития украинской ПВО.

Соответствующее соглашение в среду, 14 февраля, подписали главы оборонных ведомств Германии и Франции Борис Писториус и Себастьен Лекорню, информирует пресс-служба Минобороны Франции.

В сообщении говорится, что к коалиции также присоединились Дания и Бельгия.

«Столкнулись с войной на истощение - поддержка Украины теперь организована вокруг пяти крупных коалиций», - отметили во французском оборонном ведомстве.

Французская сторона добавила, что усиление потенциала украинской ПВО имеет решающее значение для защиты гражданского населения.

В свою очередь, в оборонном ведомстве Германии заявили, что сегодняшние договоренности повышают эффективность поддержки ПВО Украины и облегчат закупки.

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