Путин похвастался алкоголизмом россиян 3 15.02.2024, 8:53

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И стал посмешищем в Сети.

Вчера, 14 февраля, глава РФ Владимир Путин принял участие в российском Форуме будущих технологий.

Там он пытался шутить на тему алкоголизма. Кадры с «шуткой» распространили государственные СМИ России, передает Диалог.UA.

На форуме, где присутствовал Путин, обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются люди после инсульта. Упоминалось, в частности, и дрожание рук.

Путин не нашел ничего лучшего, как «пошутить» на эту тему, упомянув алкоголизм. «Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может! Это очень хорошо показал в свое время в ленинградском БДТ народный артист Лебедев, он там через полотенце подтягивал второй рукой», - заявил глава РФ.

Путин:

— Русский человек может пить дрожжащими руками.

Вы сказали, что при дрожащих руках человек не может пить. Русский человек может! Это очень хорошо показал в свое время в ленинградском БДТ народный артист Лебедев, он там через полотенце подтягивал второй рукой. pic.twitter.com/ChmEvSK0gv — Протесты в мире (@worldprotest_tg) February 14, 2024

При этом он выглядел очень довольным собой, с трудом сдерживая смех. Зал также начал смеяться, что удивило соцсети, так как шутка была очень сомнительной и неуместной.

«Нашел повод для гордости…

Ну это совсем не к месту было!

Он же просто издевается над российским народом.

Кто не засмеялся - поедет на Донбасс песни петь.

Дед в инсультах хорошо разбирается, видно, штук пять пережил.

Кто о чем, а голый о бане…

Люди о серьезных вещах пришли говорить, а этому бутылки везде мерещатся.

Он там с Медведевым на пару пьет, что ли?» - пишут россияне в Сети.