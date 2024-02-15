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СМИ: С аукциона пустили не только жилье Тихановского и Цепкало, но и вещи из их квартир

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  • 15.02.2024, 9:10
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СМИ: С аукциона пустили не только жилье Тихановского и Цепкало, но и вещи из их квартир

Что на это указывает.

На торги на площадке «БелЮрОбеспечение» попали, по всей видимости, мебель и техника из минских квартир Валерия Цепкало и Сергея Тихановского.

К такому выводу пришло «Зеркало», подробно изучив объявления о продаже этих вещей и самой недвижимости.

Напомним, жилье экс-руководителя ПВТ накануне выставили на торги, а блогера — с третьей попытки продали на аукционе 26 июля прошлого года.

Похоже, что параллельно с продажей на торгах квартир Цепкало и Тихановского на аукцион выставили также имущество из этого арестованного имущества. Поясним подробнее, как мы пришли к такому выводу. В объявлениях на «БелЮрОбеспечение», которые касаются продажи на торгах недвижимости, указано, кому она принадлежит, а в случае с мебелью и техникой — нет. К примеру, точно так продают через магазины конфиската изъятые телефоны (в том числе по политическим делам), на них не указаны ФИО прежних владельцев.

Но когда вводишь в поисковой строке на сайте «БелЮрОбеспечение» ФИО конкретного человека, то система выдает не только его недвижимость, но также мебель и технику, которые ему принадлежали и которые попали на аукцион.

Так, при запросе «Тихановский Сергей Леонидович» сайт «БелЮрОбеспечение» выдает три объявления об аукционе по продаже квартиры семьи Тихановских, а ниже — еще 25 позиций, среди которых есть мебель, бытовые приборы, потолочные лампы. Продавали даже вызывную с кнопочкой панель от домофона и сам домофон, правда потом их сняли с реализации. При этом ФИО владельца не указаны в этих объявлениях.

Однако интерьер минской «трешки» Тихановского нетипичный, в нем есть запоминающиеся детали. И точно такой же дизайн — на многих фото этих самых 25-ти вещей, которые выставляли ранее на торги. Практически на все товары цены были снижены, такое происходит, если лоты не продаются. Сейчас все имущество из квартиры реализовано. К примеру, видеодомофон был куплен за 92 рубля вместо первоначальных 230-ти.

Если ввести в поиск на сайте «БелЮрОбеспечение» запрос «Цепкало Валерий Вильямович», по система выдает трехкомнатную квартиру и имущество — комод, диван, кровать и холодильник. Причем холодильник уже продан за 1900 рублей.

Журналист «Зеркала» позвонил продавцу, который указан на сайте «БелЮрОбеспечение», чтобы узнать подробности о продаваемых вещах, предположительно, из квартиры Валерия Цепкало. Для примеру взяли двуспальную кровать за 350 рублей.

— Мы не знаем, кому принадлежит имущество, которое продается в интернет-магазине. Вы можете его отложить, а потом приехать на склад и посмотреть его состояние. Если вещь подойдет, то тогда ее можно купить, — сообщила сотрудница интернет-магазина.

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