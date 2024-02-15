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ВСУ ликвидировали командира 77-й бригады морской пехоты РФ

  • 15.02.2024, 9:15
  • 1,928
ВСУ ликвидировали командира 77-й бригады морской пехоты РФ

Высокопоставленный офицер скончался в госпитале Севастополя.

ВСУ ликвидировали командира 77-й бригады морской пехоты ВС РФ Магомедали Магомеджанова, который приехал убивать украинцев из Дагестана.

Стало известно, что 13 февраля, в госпитале оккупированного Севастополя скончался высокопоставленный военный РФ гвардии полковник Магомедали Магомеджанов из Дагестана.

О его смерти сообщили ряд российских Z-каналов, передает Диалог.UA.

Магомеджанов был командиром 77-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ, которая принимает активное участие в агрессии против Украины.

Обстоятельства его ликвидации держатся в секрете. Известно, что высокопоставленный оккупант получил тяжелое ранение с массивной кровопотерей в Украине.

Его отвезли на лечение в Севастополь, однако врачам спасти полковника не удалось.

Блогер Necro Mancer обратил внимание на то, что на днях «Птахи Мадяра» ВСУ выложили в Сеть видео, которое было снято под Крынками (Херсонская область).

В нем были показаны результаты подрыва машины, в которой находились высокопоставленные офицеры армии РФ.

Известно, что там пострадал, в частности, начальник штаба 810-й бригады морской пехоты.

Есть вероятность, что в авто находился и Магомеджанов, хотя подтверждения этому нет.

Убивать украинцев Магомеджанов приехал аж из села Хлют, что в Дагестане.

Оно находится примерно в 900 км от границ Украины.

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