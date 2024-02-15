Лукашенко растерян Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

15.02.2024, 9:29

2,376

Диктатора снова обидели.

Власти снова взялись за высшее образование. На встрече с ректорами высших учебных заведений 13 февраля Лукашенко пообещал «встряхнуть вузы», а министр образования анонсировал новые меры, призванные ужесточить процедуру последипломной отработки.

Читателю, знакомому с этой новостью лишь по заголовкам, может показаться, что на этом совещании не прозвучало ничего нового. На самом деле, считать проходным это событие не стоит. Прозвучавшие на нем заявления не только четко обрисовывают ситуацию в сфере высшего образования, но и показывают, к чему могут привести новые идеи властей.

Пускай и в свойственной ему манере, но Лукашенко обозначил несколько важных проблем. Это и исчисляющийся тысячами отсев студентов в процессе учебы. И массовый отъезд молодых белорусов на учебы в другие страны.

И фактическое признание провала идеологической работы: «Махровейший бюрократизм! Все для отцепки: и молодежные организации, и профсоюзы, и студенческие советы, и прочее!».

Не обошлось и без традиционной критики учебников и учебных программ. Их снова в ультимативной форме предложено пересмотреть.

Размышления Лукашенко, генерируемые им идеи, говорят о том, что ему и его министрам и самим неплохо было бы подучиться. В первую очередь основам логики.

Очевидно, что дополнительный уклон в идеологию лишь увеличит количество отписок и «мертвых душ» в провластных молодежных организациях. И толпы желающих уехать на учебу в другие страны. Туда, где не пытаются вписать в новые учебные программы «что-то из советских учебников».

Власти предлагают восполнять дефицит абитуриентов, приглашая будущих студентов из России. При этом, с одной стороны, обещают им обучение за счет бюджета, а с другой — твердят о необходимости обязательной отработки. Да еще и анонсируют увеличение ее сроков и величины компенсации государству в случае отказа.

Но, пожалуй, главные впечатления от мероприятия — это обида и растерянность.

Растерянность из-за того, что «БГУ, БНТУ, медицинские университеты или БГУИР не являются для наших вундеркиндов приоритетом для поступления». А ведь власть все для этого сделала — и ремонты в корпусах и общежитиях, и гарантированное первое трудоустройство (от которого все сложнее и дороже отказаться).

Обида — на «неблагодарных» студентов, «нахватавшихся западных ценностей» и якобы по этой причине вышедших на улицы в 2020-м. На руководство вузов, принимающее «в это непростое время» на работу «вчерашних шатателей режима».

Досада — от того, что созданные из-под административной палки молодежные организации не демонстрируют рвения, делают все для галочки в отчетах.

Эти эмоции явно берут верх, заставляя все больше зажимать гайки, все чаще обращаться к практикам прошлого века. Но нафталин, как известно, отпугивает, а не привлекает.

А это значит, что на запланированном на август новом совещании мы услышим очередные тревожные новости о «шатании» молодых белорусов в сторону учебы за границей.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»