Парад позора продолжается
- Александр Невзоров
- 15.02.2024, 9:42
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Лолита, вероятно, не последняя.
Кремль легко нашел «дыбу» для тех артистов, что жеманничали и хотели остаться чистенькими от войны.
Лолит, Ксюш и Филиппов не пришлось распихивать по подвалам и пытать. Им всего-лишь сократили благополучие, разослав директивы об отказах в «площадках».
И разумеется, все «посыпались», начали бить земные поклоны и возлюбили орков Донбасса.
Понадобилось лишь чуть-чуть нажать на сборы, бумажники и счета.
Тут же свершилось волшебное преображение: молчуны разговорились и заверещали о том, что были «вечно» верны и
всегда «держали кулачки» за оккупацию и бомбежки.
Лолита, вероятно, не последняя. Парад позора продолжится.
Александр Невзоров, «Телеграм»