Парад позора продолжается Александр Невзоров

15.02.2024, 9:42

1,696

Лолита, вероятно, не последняя.

Кремль легко нашел «дыбу» для тех артистов, что жеманничали и хотели остаться чистенькими от войны.

Лолит, Ксюш и Филиппов не пришлось распихивать по подвалам и пытать. Им всего-лишь сократили благополучие, разослав директивы об отказах в «площадках».

И разумеется, все «посыпались», начали бить земные поклоны и возлюбили орков Донбасса.

Понадобилось лишь чуть-чуть нажать на сборы, бумажники и счета.

Тут же свершилось волшебное преображение: молчуны разговорились и заверещали о том, что были «вечно» верны и

всегда «держали кулачки» за оккупацию и бомбежки.

Лолита, вероятно, не последняя. Парад позора продолжится.

Александр Невзоров, «Телеграм»