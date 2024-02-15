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Парад позора продолжается

  • Александр Невзоров
  • 15.02.2024, 9:42
  • 1,696
Парад позора продолжается

Лолита, вероятно, не последняя.

Кремль легко нашел «дыбу» для тех артистов, что жеманничали и хотели остаться чистенькими от войны.

Лолит, Ксюш и Филиппов не пришлось распихивать по подвалам и пытать. Им всего-лишь сократили благополучие, разослав директивы об отказах в «площадках».

И разумеется, все «посыпались», начали бить земные поклоны и возлюбили орков Донбасса.

Понадобилось лишь чуть-чуть нажать на сборы, бумажники и счета.

Тут же свершилось волшебное преображение: молчуны разговорились и заверещали о том, что были «вечно» верны и

всегда «держали кулачки» за оккупацию и бомбежки.

Лолита, вероятно, не последняя. Парад позора продолжится.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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