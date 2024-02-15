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Тайные переговоры за спиной Украины: что задумал Путин

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  • 15.02.2024, 9:50
  • 14,938
Тайные переговоры за спиной Украины: что задумал Путин

Планы Кремля провалились.

Опубликована потрясающая информация о якобы «тайной встрече» советников Путина и Байдена в Турции, где должны были обсудить «мир в Украине». Говорят, что по этому поводу в Вашингтоне даже созвали срочную встречу топ-чиновников, включая представителей президента и ЦРУ.

О чем хотел договориться Путин, поверили ли диктатору в Белом доме и почему в Европе предостерегают не вестись на «мирные инициативы» Кремля, говорится в эксклюзивном материале ТСН.

Тайные переговоры без Украины

США и Россия с помощью посредников обсуждали мир в Украине. Потрясающие детали тайной встречи представителей Москвы и Вашингтона в Турции стали известны журналистам Reuters. Их источники, близкие к Кремлю, утверждают, что таким образом в конце 2023 года Путин просигнализировал Соединенным Штатам о своей готовности к переговорам.

По словам трех российских чиновников, посредники встречались в Турции в конце 2023 года.

Также известно, что неофициальные контакты между РФ и США через посредников происходили по инициативе России, однако, как говорят источники, ни к чему не привели.

Что задумал Путин

Путин готов к «миру», но, конечно, на своих условиях. По словам одного из оставшихся анонимным путинских чиновников, глава Кремля был якобы серьезно настроен на прекращение огня, однако, конечно, собирался сохранить оккупированные в Украине территории за собой. Говорить же о таком «мире», диктатор хотел именно с представителями США, а не напрямую с Украиной.

Россияне утверждают, что в США тогда якобы задумались о переговорах, и даже срочно собрали совещание, на котором присутствовал советник по нацбезопасности президента Байдена Джейк Салливан, глава госдепа Энтони Блинкен и даже директор ЦРУ Билл Бернс. В конце концов, в Вашингтоне Путину не поверили, и заявили, что без Украины такие чувствительные вопросы не будут обсуждать.

«Контакты с американцами закончились ничем», – сообщил анонимно высокопоставленный российский источник, осведомленный о переговорах в конце 2023 года.

Второй российский источник, знакомый с этими контактами, сообщил, что американцы через посредников заявили Москве, будто не будут обсуждать возможное прекращение огня без участия Украины.

Третий источник, информированный о ходе переговоров, сообщил: «С американцами все развалилось». Мол, США не хотели давить на Украину.

США не «купились» на Путина

Интересно и то, что подобное отказ США в Москве восприняли как некую пощечину. Один из российских чиновников в комментарии Reuters заявил, что Путин хоть и попросил «мира», готов воевать до последнего. В Вашингтоне ни слова Путина не поверили и в январе 14-го года обрубили контакты, которые россияне якобы выстраивали несколько долгих месяцев.

Идея заключалась в том, что Салливан поговорит с советником Путина по внешней политике Юрием Ушаковым и определит дальнейшие шаги, сообщил один из российских источников. Но когда в январе раздался звонок, Салливан сказал Ушакову, что Вашингтон готов обсуждать другие аспекты отношений, но не будет говорить о прекращении огня без Украины.

В Киеве же неоднократно заявляли, что не будут вести никакие мирные переговоры с РФ, пока она не заберет свои войска из Украины. Не стоит забывать и о том, что Россия должна полностью ответить за совершенные военные преступления. Позицию пояснил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Вступать в переговоры, когда убийцы находятся на твоей территории, ну это как-то странно выглядит. (...) То есть он (агрессор) достиг определенной цели, да не всех целей. Но это значит, что он будет стремиться их дальше достигать. Почему ?Потому что ответственности у России не будет.Если она остается на оккупированных территориях, ответственность у нее не наступает.Она будет везде говорить: «Какие военные преступления? Мы на этой территории остались – мы выиграли войну», — говорит Подоляк.

Заявление разведки страны НАТО

Ни в коем случае не верить лживым заявлениям Кремля о мире советуют в одной из разведок НАТО. Глава Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Росин сделал громкое заявление и объяснил, в какую игру играет Путин, и зачем ему действительно нужны разговоры о возможном мире.

«Мы видим, что есть разные люди, которыми Россия пытается манипулировать как информационными агентами или агентами влияния на Западе, и этот нарратив о мире – очень распространенная тема, которую продавают. О нем Западу рассказывают разные российские аналитики, которые еще могут путешествовать, академики и далее. Таких разговоров о мире очень много», — заявил он.

Инсайд от эстонской разведки

Говорят о «мире», но готовятся к затяжной войне. Именно такую стратегию, по мнению Главы внешней разведки Эстонии, избрал Путин, и останавливаться кремлевский диктатор явно не собирается. С помощью же агентов влияния, которые снова и снова говорят о заморозке войны, Путин хочет убедить больше людей на Западе, выступающих против поддержки Украине.

«В любом случае, Кремль рассматривает этот конфликт с Украиной как долгосрочный. Небольшое перемирие, якобы заморозившее этот конфликт, не положит ему конца. Это даст России время собраться с силами, а затем война продолжится в том же духе. Эти разговоры о мире – это скорее то, о чем можно говорить с Западом. По оценке россиян, западное общество очень восприимчиво к такого рода разговорам», — говорится в сообщении.

Что готовит Украине Запад

В конце 2023 года потрясающую статью выпустило издание Politico. Как утверждают журналисты, на Западе сменили тактику и действительно говорят о заморозке войны. Но бросать Украину, как об этом взывают на болотах, не собираются. В Вашингтоне и Брюсселе есть новый план для защиты Украины.

Представитель администрации президента США и европейский дипломат заявили, что эти усилия включают в себя усиление систем ПВО, строительство укреплений, а также противотанковых заграждений и рвов вдоль северной границы Украины с Беларусью.

Кроме того, в США сосредоточены на том, чтобы увеличить производство оружия в самой Украине. Все эти усилия направлены на то, чтобы укрепить позиции Украины для «любых будущих переговоров», поскольку «единственный способ закончить войну в конечном счете — это переговоры», считает источник.

В США хотят, чтобы у Украины была сильная переговорная позиция, в то же время никаких переговоров с агрессорами пока не планируется.

В свою очередь европейский дипломат рассказал журналистам, что Евросоюз также угрожает ускорением членства Украины в НАТО, чтобы «поставить украинцев в лучшую ситуацию для переговоров» с Россией.

Но ждать членства Украины в НАТО в ближайшей перспективе не стоит. В прошлом году в СМИ распространялись слухи, что Альянс будет готов предоставить приглашение Киеву уже летом 24-го на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне. Однако, по словам посла США в Альянсе Джулианны Смит, этот прогноз вряд ли сбудется.

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