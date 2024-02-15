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Bloomberg: Трамп собирается принудить Украину к переговорам с РФ после победы на выборах

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  • 15.02.2024, 10:02
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Bloomberg: Трамп собирается принудить Украину к переговорам с РФ после победы на выборах

Стали известны детали.

Бывший президент США Дональд Трамп планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией в случае победы на президентских выборах в ноябре, рассказали Bloomberg осведомленные источники.

По их словам, команда Трампа обсуждает возможность проведения мирного саммита с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского сразу после победы на выборах. Для принуждения Киева Трамп может пригрозить сократить военную поддержку, а Путину, наоборот, скажет об увеличении помощи Украине, отметил один из собеседников агентства.

Кроме того, Трамп намерен сократить обязательства перед некоторыми членами НАТО. В частности, он может объявить, что 5-я статья договора стран Североатлантического альянса, предполагающая коллективную защиту члена альянса в случае нападения, будет применяться только к тем странам, которые выполняют поставленные цели по расходам на оборону. Таким образом, команда политика обсуждает, по сути, «двухуровневый альянс НАТО».

Летом прошлого года Трамп заявил, что если бы он находился у власти, то остановил бы войну в Украине за 24 часа. Он утверждал, что «очень хорошо» знает Зеленского и еще лучше — Путина. В ответ на это украинский лидер предложил Трампу приехать в Украину, чтобы понять, что он ошибается.

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