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Белорусы поспорили с утверждением, что Минск — одна из самых дешевых столиц мира

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  • 15.02.2024, 10:07
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Белорусы поспорили с утверждением, что Минск — одна из самых дешевых столиц мира

И рассказали, как дела обстоят на самом деле.

Аналитический сервис Numbeo обновил рейтинг наиболее дорогих для проживания городов в мире. Минск оказался на 334-м месте из 362. Аренда жилья здесь вдвое дешевле, чем в соседнем Вильнюсе. Но и зарплаты разные: у минчан в среднем на руки, по данным рейтинга, выходит 543 евро, у жителей Вильнюса — 1410, Варшавы — 1643. Журналисты Deutsche Welle поговорили с жителями столицы о том, согласны ли они с оценкой аналитиков.

Квартиры дешевле, но что с процентами по кредитам?

При составлении рейтинга точкой отсчета служит Нью-Йорк, показатели которого считаются за 100%. Аналитики суммировали стоимость продуктов питания, обуви и одежды, средний чек в ресторане, стоимость жилья (аренда и покупка) и коммунальные платежи, цену на общественный транспорт и на такси, абонемент в спортзал, плату за частный детский сад и школу, среднюю зарплату после выплаты налогов.

В итоге Минск оказался на 334-м месте из 362. Жить в столицах соседних стран, по данным Numbeo, дороже. Так, Рига оказалась на 181-м месте, Вильнюс — на 185-м, Варшава — на 207-м, Москва — на 268-м, Киев расположился на 300-м месте.

Согласно рейтингу, минская семья из четырех человек, без учета аренды жилья, в месяц тратит 1539 евро (в Вильнюсе — 2630 евро, в Варшаве — 2416 евро), расходы на одного человека — 432 евро (в Вильнюсе — 763, в Варшаве — 737 евро).

Аренды однушки в центре Минска обходится примерно в 370 евро (в Вильнюсе — 757 евро, в Варшаве — 985 евро), в спальном районе — 235 евро (в Вильнюсе — 500 евро, в Варшаве — 752 евро). Трешка в центре — 669 евро (в Вильнюсе — 1370 евро, в Варшаве — 1727 евро), в спальном районе — 430 (в Вильнюсе — 900 евро, в Варшаве — 1265 евро). Плата за коммунальные услуги (в квартире 85 кв. м.) плюс плата за интернет и мобильную связь в Минске оцениваются в 65 евро (в Вильнюсе — 230 евро, в Варшаве — 300 евро). Зато ставка по ипотеке на 20 лет в Минске 17,4%, в Вильнюсе — 4,19%, в Варшаве — 7,36%.

«В Польше начинаешь задумываться о коммуналке»

Яна работает в IT-секторе, ее зарплата около 2,5 тысячи евро. Несколько месяцев назад она вернулась из Польши в Беларусь. Основной причиной, по словам собеседницы, стали проблемы со здоровьем, которые сложно было решить за границей.

— Но стоимость жилья тоже существенный вопрос, — говорит собеседница. — В Варшаве я отдавала за квартиру около 1200 евро, это была студия в 30 минутах езды от центра. В Минске я плачу вдвое меньше за двушку ближе к центру. То же и с коммунальными платежами: когда живешь в Беларуси, об этом не задумываешься. Тарифы растут, но по итогу сумма не такая уж и существенная — около 60 евро в месяц. В Польше эту цифру нужно умножать минимум на два.

Что касается продуктов, то цены и ассортимент неприятно удивили, признается Яна.

— За год все подорожало, некоторые продукты — процентов на 30, — говорит она. — Появилось очень много российских товаров, качество которых вызывает сомнения. На днях увидела в гипермаркете польский джем и искренне удивилась, потому что теперь продукты из ЕС — редкость. Кстати, этот джем по акции стоит примерно 3 евро, в Варшаве — вдвое дешевле. И так по многим позициям. Особенно выросли цены на овощи и фрукты, кофе, шоколад. Латте в хорошей кофейне сейчас стоит примерно столько же, сколько в Варшаве, — около 3 евро.

В итоге сэкономить на питании в Минске не удалось. Что касается цен в ресторанах, Яна не согласна с составителями рейтинга, которые указывают, что пара в Минске может поужинать за 30 евро (в Вильнюсе средний чек — 60, в Варшаве — 45).

— Не знаю, какие рестораны брали за основу, по-моему, цены в Минске примерно такие же, как в Варшаве. Но порции стали заметно меньше. Видимо, так пытаются сэкономить.

Также спорным в рейтинге выглядит сравнение цен на обувь и одежду, считает Яна. Аналитики указывают, что кроссовки Nike стоят в Минске 86 евро, в Варшаве — 84, в Вильнюсе — 87. «Если мы говорим об оригинальных кроссовках, то в Минске цена — в районе 120 евро. За 86, может быть, бывают на скидках. В Польше на распродаже реально купить за 50», — говорит Яна.

Половина зарплаты уходит на продукты

Марина работает в бюджетной организации, ее зарплата немногим превышает указанную в рейтинге — около 600 евро на руки, зарплата супруга — 800 евро, он занят на производстве.

— Живем с родителями, чтобы сэкономить на аренде и отложить на свою квартиру, — говорит собеседница. — На коммунальные услуги уходит примерно 80 евро.

Продукты, по ее словам, дорожают чуть ли не каждый день. — Поэтому стараемся, что можно, брать на акциях, с запасом, — продолжает Марина. — Почти половину зарплаты тратим на еду.

В последнее время, по наблюдению собеседницы, в городе появляется все больше «магазинов низких цен». «Магазины эти не пустуют, хотя там хватает и ширпотреба, — говорит она. — Но мы, как и многие, пытаемся сэкономить. Так что не могу сказать, что для нас Минск — дешевый город».

По данным Министерства торговли, в 2023 году индекс потребительских цен в Беларуси вырос на 5,8%. Больше всего подорожали фрукты (почти на 20%), алкоголь (11,8%), яйца (9,5%). Из непродовольственных товаров — лекарства (на 13,4%). Что касается сферы услуг, то самый высокий рост зафиксирован в сфере туризма 25,3% и на железной дороге — 23,6%.

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